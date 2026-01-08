BM Genel Sekreteri'nden Trump'ın Kararına Tepki - Son Dakika
BM Genel Sekreteri'nden Trump'ın Kararına Tepki

08.01.2026 23:16
Guterres, ABD'nin 31 BM kuruluşu dahil 66 uluslararasıkuruluştan çekilme kararından üzüntü duydu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 31 BM kuruluşu dahil ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararı nedeniyle üzüntü duyduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

ABD'nin, aralarında 31 BM kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararına ilişkin Dujarric, "Genel Sekreter, Beyaz Saray'ın, ABD'nin bir dizi BM kuruluşundan çekilme kararına ilişkin açıklamasından üzüntü duymaktadır." dedi.

Dujarric, "Sürekli olarak altını çizdiğimiz gibi, Genel Kurul tarafından onaylanan BM düzenli bütçesine ve barış koruma bütçesine yapılan katkılar, ABD de dahil olmak üzere tüm üye devletler için BM Şartı uyarınca yasal bir yükümlülüktür." diye konuştu.

Tüm BM kuruluşlarının, üye devletler tarafından verilen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirten Dujarric, "BM'in bize güvenenler için bir sorumluluğu vardır. Görevlerimizi kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BM'ye herhangi bir bildirim yapılmadı

Dujarric, basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, dün Beyaz Saray internet sitesinde yayımlananların ötesinde ABD tarafından alınan karar hakkında herhangi bir resmi iletişim veya BM'ye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını vurguladı.

ABD'nin aynı anda 31 BM kuruluşundan çıkacağını açıklamasının Genel Sekreteri şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Dujarric, "Bence Genel Sekreter, bugün dünyada olup bitenler açısından 'şaşırma' teriminin ötesinde." yanıtını verdi.

Dujarric, ABD'nin BM kuruluşlarından çıkarak finansmanı da keseceğini açıklamasına rağmen BM Şartı gereği düzenli BM bütçesine katkıda bulunma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatarak, "İmza atan, bu kulübe katılan üye devletler aidat ödemek zorundalar." sözlerini sarf etti.

Beyaz Saray, 31'i BM kuruluşu 66 uluslararası kuruluştan çekileceğini açıklamıştı

ABD Başkanı Trump, dün, aralarında 31 BM kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'ne imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın, ilgili uluslararası kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden" ötürü alındığına dikkat çekilmiş, 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak 2025'te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) gönderilen fonları ise durdurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri'nden Trump'ın Kararına Tepki - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
