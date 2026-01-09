BM Suriye'deki Çatışmalardan Endişeli - Son Dakika
BM Suriye'deki Çatışmalardan Endişeli

09.01.2026 01:16
BM, Suriye ordusu ile YPG/SDG arasındaki çatışmalar ve artan sivil kayıplarından endişelidir.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında devam eden çatışmalardan ve artan sivil kayıplardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Suriye'nin Halep kentindeki iki mahalleyi işgal eden YPG/SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar için Dujarric, "Genel Sekreter, Halep'te gördüğümüz tırmanan çatışmalardan ve artan sivil kayıplarından ötürü son derece endişeli olmaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, çatışmaların kötüleşmesiyle on binlerce insanın yerinden edildiğinin bildirildiğini aktararak, bazı sağlık tesislerinin hasar ve saldırılar nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu, önemli yollarda da hareket kısıtlamalarının getirildiğini dile getirdi.

BM Suriye Özel Temsilciliği Ofisindeki yetkililerin, ilgili tüm taraflarla temas halinde olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Dujarric, BM insani yardım ortaklarının da acil ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesi değerlendirmeleri için çalıştığını kaydetti.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, YPG/SDG'nin işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken, YPG/SDG Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

