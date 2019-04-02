Bmw Z4'e Yeni Motor Seçeneği

CARMEDYA – Ocak ayı ortalarında Z4 modeli konfigüratöre çıkmıştı. Otomobilde yeni bir motor seçeneği daha geldi. BMW, yeni Z4 modeline bir motor seçeneği daha ekledi. SDrive30i olarak ilk kez lanse edilen bu motorun yanında sDriveM40i’de sunulmaya başlandı. Kaç paradan satılacak? Yeni BMW Z4 sDriveM40i için fiyatlandırma 63.700 $’dan başlıyor. Farklı tavan rengi seçenekleri de bu...The post BMW Z4’e yeni motor seçeneği appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Ocak ayı ortalarında Z4 modeli konfigüratöre çıkmıştı. Otomobilde yeni bir motor seçeneği daha geldi.



BMW, yeni Z4 modeline bir motor seçeneği daha ekledi.

SDrive30i olarak ilk kez lanse edilen bu motorun yanında sDriveM40i'de

sunulmaya başlandı.







Kaç paradan satılacak?



Yeni BMW Z4 sDriveM40i için fiyatlandırma 63.700 $'dan

başlıyor. Farklı tavan rengi seçenekleri de bu versiyonda sunuluyor. 18 inç

jant seçeneği standart olarak gelirken, daha büyük jant seçeneği ise 600 $'lık

fark ile alınabiliyor.







Kokpitte neler var?



Şık bir kokpit her zamanki gibi bizlerle. Ayrıca

konfigürasyonda Magma kırmızısı deri kaplamada sunuluyor. Modele 500 Dolar

değerinde Sürüş Yardım Paketi, 1400 Dolar değerinde Premium Paket, 2500 Dolar'a

ise Executive paket alınabiliyor. sDriveM40i versiyonunu aldığınızda 382 HP güç

ve 500 Nm tork değerine erişiyorsunuz. ABD versiyonunda ise bu motor 335 HP güç

değerinde sunuluyor.



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