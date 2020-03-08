Boca Juniors son haftaya ikinci başladı, şampiyon bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boca Juniors son haftaya ikinci başladı, şampiyon bitirdi - Son Dakika

Boca Juniors son haftaya ikinci başladı, şampiyon bitirdi

7 saat önce

Arjantin Süper Lig'in son haftasına River Plate'in arkasında ikinci sırada giren Boca Juniors, evinde Gimnasia'yı 1-0 mağlup etti.

Boca Juniors son haftaya ikinci başladı, şampiyon bitirdi, System.String[]

Arjantin Süper Lig'in son haftasına River Plate'in arkasında ikinci sırada giren Boca Juniors, evinde Gimnasia'yı 1-0 mağlup etti. River'ın deplasmanda Atletico Tucuman ile berabere kalmasının ardından Boca sezonu şampiyon tamamladı.

Arjantin Süper Lig'in 23. ve son haftasında şampiyon Boca Juniors - Gimnasia La Plata ve Atletico Tucuman - River Plate karşılaşmalarının ardından belli oldu. Son haftaya River 46 puanla lider girerken, Boca ikinci sırada 45 puandaydı.

Boca Juniors, Arjantinli efsane futbolcularından Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia ile La Bombonera Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi, müsabakayı Carlos Tevez'in 72. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 48'e yükseltti.

River Plate ise Atletico Tucuman deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalarak puanını 47 puan yaptı.

Bu sonuçların ardından haftaya ikinci sırada giren Boca Juniors şampiyon oldu. Boca tarihinde 34. kez şampiyonluğa ulaştı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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