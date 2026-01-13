Böcek Müzesi: Bilim ve Eğlence - Son Dakika
Böcek Müzesi: Bilim ve Eğlence

Böcek Müzesi: Bilim ve Eğlence
13.01.2026 12:17
ISUBÜ'deki Böcek Müzesi, bilimsel çalışmaların yanı sıra çocukların böcek korkularını yenmelerine yardımcı oluyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde bulunan Böcek Müzesi, yaklaşık 30 bin örnekle bilimsel çalışmalara katkı sağlarken çocukların böcek korkularını yenmelerine de yardımcı oluyor.

ISUBÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Birgücü, AA muhabirine, müzede 11 takıma bağlı 100 familyadan yaklaşık 30 bin farklı böcek örneğinin bulunduğunu söyledi.

Bunların yaklaşık 1500'ün üzerinde teşhisli türlerden oluştuğunu belirten Birgücü, "Müzede yer alan 30 bin farklı böcek örneğinin yüzde 99'u 2012'den bu yana Isparta ve çevresinden toplandı. Büyük bölümünü ise yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yürüten öğrencilerimiz kazandırdı. Bireysel çalışmalar ile TÜBİTAK destekli projelere de kapımızı açıyoruz. Toplanan böcekler bilimsel kurallara uygun şekilde kurutuluyor. Örneklerin germe tahtalarında hazırlanmasının ardından teşhis ve etiketleme işlemleri yapılıyor. Böylece farklı türden böcekler müzede muhafaza ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Apollo kelebeği Isparta ile özdeş"

Birgücü, bazı türlerin ise bulundukları coğrafya açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Müzedeki Apollo kelebeğinin Isparta ile özdeşleşmiş bir tür olduğuna dikkati çeken Birgücü, bu kelebeğin dünyada yalnızca Isparta ve İspanya'da görüldüğünü kaydetti.

Müzede geyik böceklerinin de yer aldığını belirten Birgücü, "Lucanus cervus olarak bilinen geyik böceklerinin beş boynuzlu türü olan Lucanus cervus akpastianus, dünyada yalnızca Osmaniye'deki Amanos Dağları'nda yaşamaktadır." dedi.

Müzenin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmadığını vurgulayan Birgücü, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları da yürüttüklerini söyledi.

Böcek müzesi çocuklara da doğayı sevdiriyor

Müzeyi ziyaret eden IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencilerinden İkra Yılmaz, çok sayıda farklı böcek türüyle karşılaştığını belirterek, "Uğur böcekleri, kırkayaklar ve farklı böcekler vardı. Hamam böceği de gördük. Tüm böcekleri kurutup buraya getirmişler. Bence burası çocukların böcekleri daha erken yaşta tanıması için yapılmış bir yer." dedi.

Öğrencilerden Elif Turan ise müze ziyaretinin böceklere bakış açısını değiştirdiğini dile getirerek, "Böceklerden çok korkuyordum ancak buraya gelince onların daha samimi olduğunu hissettim. Burada bize seminer verdiler ve böceklerin zararsız olduğunu anlattılar. Bu nedenle artık eskisi kadar korkmuyorum. Müzede çok sayıda böcek bulunuyor. Bazıları korkutucu olsa da bazıları o kadar korkutucu gelmiyor. Açıkçası burayı beğendim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Bilim, Doğa

Son Dakika Güncel Böcek Müzesi: Bilim ve Eğlence - Son Dakika

Böcek Müzesi: Bilim ve Eğlence
