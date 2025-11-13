Bodrum Belediyesi'nden Kent Estetiği İçin Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediyesi'nden Kent Estetiği İçin Temizlik Çalışmaları

13.11.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, ortak yaşam alanlarında temizlik ve düzen sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Başkan Tamer Mandalinci, kamu alanlarının korunması için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ortak yaşam alanlarında temizlik ve düzeni sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Boya Badana Birimi ise çevre düzeni ve estetik görünümü korumak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmalara ilişkin, "Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım" dedi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Boya Badana Birimi tarafından kent genelinde çevre düzeni ve estetik görünümün korunması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Altı ay içerisinde 29 duvar yazısı temizlendi

İlçe genelindeki park, duvar, kamu binaları gibi alanlara yapılan resimler, yazılar, karalamalar ve boyamalar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Yeniden boyanarak düzenli bir görünüme kavuşturulan alanlar kent estetiğine uygun hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında son altı ay içerisinde 29 duvar yazısı silindi.

"Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım"

Kent sakinlerinden kamuya ait alanlara yazı yazmamaları, boyama veya kazıma işlemleri yapmamalarını rica eden Mandalinci, "Kamusal alanlara yapılan, Bodrum'un estetiği ile bağdaşmayan yazı ve resimler hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu malına zarar veriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Kent Estetiği İçin Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
TFF’den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
Yakalanmasa vatandaşlara yedireceklerdi 60 tondan fazla ele geçirildi Yakalanmasa vatandaşlara yedireceklerdi! 60 tondan fazla ele geçirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
Çankırı’da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

16:07
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
15:52
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası Listede Galatasaray’ın 2 yıldızı da var
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var
15:04
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:20
Muazzez Abacı’nın mal varlığı belli oldu
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 16:43:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Kent Estetiği İçin Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.