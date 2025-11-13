Bodrum Belediyesi'nden Kent Estetiği İçin Temizlik Çalışmaları

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ortak yaşam alanlarında temizlik ve düzeni sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Boya Badana Birimi ise çevre düzeni ve estetik görünümü korumak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmalara ilişkin, "Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım" dedi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Boya Badana Birimi tarafından kent genelinde çevre düzeni ve estetik görünümün korunması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Altı ay içerisinde 29 duvar yazısı temizlendi

İlçe genelindeki park, duvar, kamu binaları gibi alanlara yapılan resimler, yazılar, karalamalar ve boyamalar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Yeniden boyanarak düzenli bir görünüme kavuşturulan alanlar kent estetiğine uygun hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında son altı ay içerisinde 29 duvar yazısı silindi.

"Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım"

Kent sakinlerinden kamuya ait alanlara yazı yazmamaları, boyama veya kazıma işlemleri yapmamalarını rica eden Mandalinci, "Kamusal alanlara yapılan, Bodrum'un estetiği ile bağdaşmayan yazı ve resimler hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu malına zarar veriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım" ifadelerini kullandı.