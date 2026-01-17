Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Ocak saat 05.20'de Bodrum açıklarında kano içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, hareketli kanoyu durdurarak içerisindeki 4 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 4 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?