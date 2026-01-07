Bodrum'da 'Çinko' Köpek Davası Başladı - Son Dakika
Bodrum'da 'Çinko' Köpek Davası Başladı

Bodrum\'da \'Çinko\' Köpek Davası Başladı
07.01.2026 21:15
Bodrum'da otomobilin altında kalan 'Çinko' isimli köpekle ilgili sürücü yargılanmaya başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Çinko" isimli köpeğin otomobilin altında kalarak telef olduğu olayla ilgili sürücünün yargılanmasına başlandı.

17 Temmuz 2025'te Yalıkavak Mahallesi'nde yaşanan olayda İ.Ö.'nün kullandığı 07 AAH 95 plakalı otomobil, yaşadığı site çevresinde yürüyen "Çinko" isimli köpeği ezdi. Ağır yaralı köpeğe yardım etmeyen İ.Ö., aracına binip bölgeden ayrıldı. Sahibi Pınar Kurtoğlu tarafından veterinere götürülen köpek 12 gün sonra telef oldu. Pınar Kurtoğlu, otomobil sürücüsü İ.Ö. hakkında şikayette bulundu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılıktan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan İ.Ö., soruşturma aşamasında verdiği ifadede aracının önünden geçen köpeğe kasten çarpmadığını, köpeğin ayağının takıldığını, kazanın bu yüzden meydana geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olayın davası Bodrum 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk duruşmaya tutuksuz sanık İ.Ö. katılmazken; köpeğin sahibi Pınar Kurtoğlu, avukatları ve çok sayıda hayvansever salonda hazır bulundu. Duruşmada Kurtoğlu, tanıklar ve avukatların beyanları alındı.

Mahkeme, tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 8 Haziran'a erteledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Bodrum

Son Dakika 3-sayfa Bodrum'da 'Çinko' Köpek Davası Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum'da 'Çinko' Köpek Davası Başladı - Son Dakika
