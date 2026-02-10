Bodrum'da Kaçak Yapılar Yıkıldı - Son Dakika
Bodrum'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

10.02.2026 16:11
Bodrum Kumbahçe'de sahil işgallerine karşı yıkım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kumbahçe Paşatarlası mevkiinde sahil işgallerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak yapılar yıkıldı, plaj ve denizde temizlik yapıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde; Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerince Kumbahçe Paşatarlası plajında kaçak yapılara yönelik yıkım çalışması gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yıkım öncesinde yapıların içerisindeki eşyaların tahliyesini yaptı.Tahliye işlemlerinin ardından ekipler, kaçak yapılar başta olmak üzere plaj üzerindeki çok sayıda eklentiyi yıkarak alanı temizledi. Karadaki çalışmalar sürerken, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri de denizde tonoz temizliği gerçekleştirdi. Ayrıca atıl durumda bulunan ve sahipsiz olduğu belirlenen teknelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.Polis ve sahil güvenlik ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Plajda yıkım ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilirken, yıkım işlemlerinin yarın Kumbahçe sahilinde sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güvenlik, Güncel, Bodrum, Bodrum, Güncel, Çevre, Çevre, Son Dakika

