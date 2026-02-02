Bodrum'da Sağanak Sel Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Sağanak Sel Felaketi

02.02.2026 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da etkili sağanak yağış, evleri su basarken bir araç dereye kapıldı. Ekipler müdahale etti.

1) BODRUM'DA SAĞANAK; ARAÇ DEREYE KAPILDI, EVLERİ SU BASTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle dere yataklarının debisi yükseldi. Sel sularına kapılan bir araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bitez'de dere yatağının debisinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir cip, dere menfezinde durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve afet işleri müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla itfaiye tarafından araç, kaldığı noktadan çıkarıldı. Araç sürücüsü ise gözyaşlarına hakim olamadı ve derin üzüntü yaşadı. Yarımada genelinde derelerin debisi yükselirken ekipler bölgede önlem aldı ve bazı noktaları şeritle kapattı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı mahallerde evleri su bastı. Ekiplerce su tahliyesi yapıldı. Suların taşıdığı çakıl ve toprak parçaları yollara savruldu. Ekiplerce yollardaki çamuru temizlemek için çalışma başlattı. Sağanak yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

7 EVİ SU BASTI

Bölgede çalışmaları takip eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, "Ortakent, Turgutreis, Bitez, Konacık, Türkbükü ve Gölköy mahallelerimizde yağmurun şiddetiyle beraber, özellikle birkaç konutumuzda; Gölköy Mahallesinde 2, Türkbükü Mahallesinde 2, Ortakent Mahallesinde 3 konut, 4-5 santimetre seviyesinde su baskınıyla karşılaştı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle beraber anında olaylara müdahale ettik. Turgutreis Mahallesi çarşı bölgesinden de yağmur suyu hatlarının tıkanıklığı neticesinde artan debiyle yükselen su seviyesi nedeniyle bir-iki işletmemizin su basma riskiyle karşılaştığını gördük. Hemen ekiplerimiz olay yerine geçti. Tıkalı olan mazgallarımızı MUSKİ ekiplerimizle ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekiplerimizle ivedilikle açtık ve şu an o bölgede bir sıkıntı görünmüyor. D-330 Karayolu Ortakent bölgesi yağışla beraber dağdan gelen mil kum ve toprak, yer yer kavşakta birikmeye sebep olmakta. Şu anda karayolları ekiplerimiz bu kavşakta mil kumların temizliği çalışmasını yürütmekte. Bitez Bergamut Caddesi'nde dere debisinin yükselmesi nedeniyle bir adet aracımız mahsur kalmıştı. İtfaiyemiz ve Bodrum Belediyesi ekiplerimizce mahsur kalan aracımız bölgeden hızla kurtarıldı. Konacık Mahallemizde bir adet aracımız yolda mahsur kalmıştı, o aracımız da ekiplerimizin müdahalesiyle hiçbir sıkıntı yaşanmaksızın kurtarıldı. Sahada 55 araç ve 115 personel ile beraber etkisini arttıran yağmurla mücadele noktasında gerekli özveri ve hassasiyet gösterildi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Sağanak Sel Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 02:30:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Sağanak Sel Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.