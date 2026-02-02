Bodrum'da Sağanak Sel Felaketi

1) BODRUM'DA SAĞANAK; ARAÇ DEREYE KAPILDI, EVLERİ SU BASTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle dere yataklarının debisi yükseldi. Sel sularına kapılan bir araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bitez'de dere yatağının debisinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir cip, dere menfezinde durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve afet işleri müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla itfaiye tarafından araç, kaldığı noktadan çıkarıldı. Araç sürücüsü ise gözyaşlarına hakim olamadı ve derin üzüntü yaşadı. Yarımada genelinde derelerin debisi yükselirken ekipler bölgede önlem aldı ve bazı noktaları şeritle kapattı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı mahallerde evleri su bastı. Ekiplerce su tahliyesi yapıldı. Suların taşıdığı çakıl ve toprak parçaları yollara savruldu. Ekiplerce yollardaki çamuru temizlemek için çalışma başlattı. Sağanak yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

7 EVİ SU BASTI

Bölgede çalışmaları takip eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, "Ortakent, Turgutreis, Bitez, Konacık, Türkbükü ve Gölköy mahallelerimizde yağmurun şiddetiyle beraber, özellikle birkaç konutumuzda; Gölköy Mahallesinde 2, Türkbükü Mahallesinde 2, Ortakent Mahallesinde 3 konut, 4-5 santimetre seviyesinde su baskınıyla karşılaştı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle beraber anında olaylara müdahale ettik. Turgutreis Mahallesi çarşı bölgesinden de yağmur suyu hatlarının tıkanıklığı neticesinde artan debiyle yükselen su seviyesi nedeniyle bir-iki işletmemizin su basma riskiyle karşılaştığını gördük. Hemen ekiplerimiz olay yerine geçti. Tıkalı olan mazgallarımızı MUSKİ ekiplerimizle ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekiplerimizle ivedilikle açtık ve şu an o bölgede bir sıkıntı görünmüyor. D-330 Karayolu Ortakent bölgesi yağışla beraber dağdan gelen mil kum ve toprak, yer yer kavşakta birikmeye sebep olmakta. Şu anda karayolları ekiplerimiz bu kavşakta mil kumların temizliği çalışmasını yürütmekte. Bitez Bergamut Caddesi'nde dere debisinin yükselmesi nedeniyle bir adet aracımız mahsur kalmıştı. İtfaiyemiz ve Bodrum Belediyesi ekiplerimizce mahsur kalan aracımız bölgeden hızla kurtarıldı. Konacık Mahallemizde bir adet aracımız yolda mahsur kalmıştı, o aracımız da ekiplerimizin müdahalesiyle hiçbir sıkıntı yaşanmaksızın kurtarıldı. Sahada 55 araç ve 115 personel ile beraber etkisini arttıran yağmurla mücadele noktasında gerekli özveri ve hassasiyet gösterildi" dedi.