Bodrum'da Sağanak Yağmur Trafiği Engelledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yol trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında kaldı. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık- Bitez kavşağı arasında yol, sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. 2 araç yolda mahsur kaldı, 1 otomobil ise sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri tarafından bölgede aralıksız olarak çalışmalar devam ederken, derelerin debisi yükseldi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),