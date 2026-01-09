Bodrum\'da Yangın Paniği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde LC Waikiki firmasına ait mağazanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, Bodrum sokakları dumanla kaplandı.

Yangın, Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde akşamüstü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede faaliyet gösteren LC Waikiki firmasına ait giyim mağazasının geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm depoyu sardı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depoda maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA