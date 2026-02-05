Bodrum'daki silahlı çatışmada ceza kararları verildi - Son Dakika
Bodrum'daki silahlı çatışmada ceza kararları verildi

05.02.2026 19:48
Bodrum'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmada 4 sanığa uzun hapis cezaları verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2023 yılında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayında yargılanan 4 kişinin cezaları belli oldu.

Olay, 27 Ağustos 2023'te saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin O., Ardahan B., (22) ve Yiğitcan B.(22), isimli 3 arkadaş, 25 Ağustos günü Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otele tatile geldi. 27 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında 3 arkadaşın husumetlileri, Ömer Ataş (28), Mert Ali A.(17) ve Emirhan B. kiralık bir otomobille otele geldi.

Otelde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Yaralı olarak geldiği araca giden Ömer Ataş, araçta başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olay esnasında otel ve çevresinde büyük panik yaşandı.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22), Ersin O. tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Ömer Ataş'ın katil zanlısı olduğu ifade edilen Ersin O., daha sonra aracı orada bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı Mert A.A.(17) ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu duruşması yapıldı. Duruşmaya sanıklardan Yiğitcan B. ve Emircan B. SEGBİS üzerinden katılırken, Mert Ali A. duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar, son savunmalarında tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Yiğitcan B. ile Ardahan B.'yi kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 33'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklardan Emirhan B.'ye tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 47 yıl hapis cezası verilirken, Mert Ali A. aynı suçtan 31 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmaya katılmayan Ardahan B. hakkında ayrıca hükmen tutuklama kararı verilerek yakalanması için yakalama emri çıkarıldı.

Öte yandan, olayın ardından firar eden Ersin O. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

