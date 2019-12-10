Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki yediemin otoparkı kaçak göçmenlerin tekneleriyle marinaya döndü
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Bodrum'daki yediemin otoparkı kaçak göçmenlerin tekneleriyle marinaya döndü

6 saat önce

BODRUM'daki Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu.

Bodrum'daki yediemin otoparkı kaçak göçmenlerin tekneleriyle marinaya döndü, System.String[]

BODRUM'daki Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu. 350'yi aşkın deniz taşıtının olduğunu ifade eden otoparkın ortaklarından İlhami Karadağ, "Böyle giderse otoparkımıza araç kabul edemeyecek duruma geleceğiz" dedi.

Yalıkavak Mahallesi'nde, yaklaşık 6 yıl önce, 32 dönümlük arazi üzerinde kurulan yediemin trafik otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu. Otoparkta bulunan 350'yi aşkın deniz taşıtı, kaçak göçmenlerin izlerini de taşıyor. Taşıtlarda bulunan giyim ürünleri, can yelekleri ve simitleri, atık yiyecek kutuları dikkat çekti.

Kaçak göçmenlerin geçişlerini organize eden kişiler tarafından teknelerin ve motorların şase numaralarının kazınarak silindiğini belirten Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz aslında bu otoparkı kurarken, kara araçlarına yönelik iş planı yaptık. Ancak, ülkemizde kaçak geçişler çok olunca, bunları da kabul etmeye başladık, işimizin bir parçası olduğu için. Şase numaraları kazındığı için, taşıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapmak güç hale geliyor. Milli Emlak'ın gerekli kurumlara yazılar yazıp bunları buradan alması gerekiyor. Bunlar milli servet ve burada çürümelerine göz yumulmaması gerekiyor. Deniz araçları karada durdukları takdirde daha hızlı deforme oluyor. Otoparkta bulunan taşıtlar arasında değeri 350 bin euroyu bulan araçlar da var."


Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:46 Kaynak: DHA
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