Bodrum FK Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor
Bodrum FK Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor
23.01.2026 18:17
Bodrum FK, Sakaryaspor maçı öncesi antrenman yaparken, teknik direktör Eşer önemli açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Ligin 22. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, İçmeler İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

Teknik direktörü Burhan Eşer, gazetecilere, Fredy'nin kendilerine çok büyük katkıları olduğunu ayrılmasına üzüldüğünü söyledi.

Talihsiz dönemden geçtiklerini belirten Eşer, "Sivas maçı içeride hiç beklemediğimiz bir kayıp. Sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. 2 beraberliğimiz vardı ve 3 gol yemiştik. Sivas maçı bizi oyun anlamında da üzdü. Beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." diye konuştu.

Bodrum FK'nın sıkıntılı süreçlerde ayağa kalkmasını bilen bir kulüp olduğuna dikkati çeken Eşer, "İnşallah Sakarya maçında bu başlangıcı yapmak istiyoruz. Şu an play-off'un içindeyiz, alttaki rakipler geliyor. Bodrumspor'un formasının olduğu yerde her zaman hedef olacaktır. Sezon sonunda elimizden gelen bütün gayreti gösterip play-off'un içinde olmak istiyoruz. Onun için mücadele edeceğiz ve inşallah da olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Diago'nun maçtan önce ufak bir sakatlığı olduğunu kaydeden Eşer, oynayıp oynamayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum FK Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum FK Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
