Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu - Son Dakika
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Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Bodrum\'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
21.07.2026 18:35
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Ünlü oyuncu Eda Ece, Bodrum'da motosiklet kullandığı sırada bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Ayağının topuk kısmından yaralanan Ece, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncu Eda Ece, Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet üzerindeyken bir köpeğin saldırısına uğradı. Ayağının topuk kısmından yaralanan Ece, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOPUĞUNDAN YARALANDI 

Edinilen bilgilere göre olay, Bodrum'da motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada meydana geldi. Bir köpeğin saldırısına uğrayan Eda Ece'nin ayağının topuk kısmında yaralanma oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye götürülen oyuncuya Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahale yapıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DEPREMZEDELERLE İLGİLİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ 

Eda Ece, son olarak 2023 yılında deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık." sözlerinin yeniden gündeme gelmesiyle kamuoyunda tartışılmıştı. 

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Oy haklarına karışmak haddime değildi. Hayatımın hatasını yaptım. Bir espri yaptım, hatalı bendim. Lütfen affedin." ifadeleriyle özür dilemişti.

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Son Dakika Eda Ece Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu - Son Dakika
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