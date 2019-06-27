Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max'ların testinde yeni bir hata tespit edildi
Son Dakika Dünya Haber

Boeing 737 Max'ların testinde yeni bir hata tespit edildi

49 dakika önce

ABD Federal Havacılık İdaresi(FAA), Boeing 737 Max'larda yaptığı teknik incelemede yeni bir hata tespit etti.

Boeing 737 Max'ların testinde yeni bir hata tespit edildi, System.String[]
ABD Federal Havacılık İdaresi(FAA), Boeing 737 Max'larda yaptığı teknik incelemede yeni bir hata tespit etti.

New York Times'te konuyla ilgili çıkan haberde, geçtiğimiz hafta uçuş simülatöründe FAA pilotları yazılımda, Max tipi uçakların burnunu aşağı iten hatalı aktivasyonlar fark ettiğini açıkladı. Yetkililer, en az bir denemede FAA pilotunun, uçağın kontrolünü tekrar ele almak için  kolay ve hızlı bir şekilde Boeing'in acil durum prosedürlerini uygulayamadığını söyledi. Bir yetkili, testlerde fark edilen bu durumun uçuş sırasında meydana gelmesinin çok düşük bir ihtimal olsa da Boeing'ten hatanın düzeltmesini talep etti. FAA açıklamasında sorundan "Boeing'in çözmesi gereken potansiyel bir risk" ifadelerini kullanarak bahsetti. Mart ayından itibaren dünya genelinde yaklaşık 500 Max uçağının uçuşları askıya alındı. Boeing sözcüsü Gordon Johndroe, sorunu gidermek için şirketin yazılım üzerinde çalıştığını ve şirketin 8 aydır Boeing 737 Max tipi uçaklar için bir yazılım güncellemesi geliştirdiğini söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
havacılık, ABD, boeing 737, boeing, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin rüya uçağının ismi Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" oldu Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı Brezilya Cumhurbaşkanı'nın filosunda görevli asker 39 kilo kokainle yakalandı Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 18:57:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max'ların testinde yeni bir hata tespit edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]