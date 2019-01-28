Son Dakika Haberleri: Boğaz'da Sis Etkili Oluyor

Boğaz'da Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

İSTANBUL Boğazı çevresinde sis etkili oluyor.

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İSTANBUL Boğazı çevresinde sis etkili oluyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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