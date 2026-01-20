Boğaziçi Yarışında Kaybolan Yüzücünün Cesedi Bulundu - Son Dakika
Boğaziçi Yarışında Kaybolan Yüzücünün Cesedi Bulundu

Boğaziçi Yarışında Kaybolan Yüzücünün Cesedi Bulundu
20.01.2026 16:52
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin, kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda bulunan ve 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilen ceset Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Bugün İstanbul Boğazı'nda bir ceset bulunmuş, ihbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkarmıştı. Çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

