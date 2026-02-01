Sakarya'da nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personel, güvenlik görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda engelli kadrosunda çalışan E.A'nın, yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı.
E.A'nın zorlandığını fark eden güvenlik görevlisi Yunus Baygın, Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazındaki parçanın çıkmasını sağladı.
Bu anlar, havuzun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Boğulmak Üzere Olan Engelli Personel Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?