Son Dakika Haberleri: "Bölgedeki saldırı ve sabotaj tehditlerine kararlılıkla karşı koyacağız"
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"Bölgedeki saldırı ve sabotaj tehditlerine kararlılıkla karşı koyacağız"

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bölgedeki saldırı ve sabotaj tehditlerine kararlılıkla karşı koyacaklarını belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bölgedeki saldırı ve sabotaj tehditlerine kararlılıkla karşı koyacaklarını belirtti.
Kral Selman, Mekke'de başlayacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü olağan zirvesi öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanlarımızın kalkınması ve toplumlarımızın gelişmesine engel olmaması için bölgedeki saldırı tehditlerine ve sabotaj eylemlerine kararlılıkla karşı koyacağız." ifadesini kullandı.
Kral açıklamasında, "Mekke'de Arap ve İslam ülkelerinde güvenlik ve istikrarı sağlamaya ve halklarımızın geleceğini inşa etmeye çalışmak üzere toplanacağız." ifadesine yer verdi.
Mekke'de ilerleyen saatlerde 14'üncü İİT olağan zirvesinin başlaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:09 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Mekke, Güncel
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