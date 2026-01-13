Bolivya'da Minibüs Kazası: 11 Ölü

LA PAZ, 13 Ocak (Xinhua) -- Bolivya'nın doğusundaki bir karayolunda kaza yapan minibüste aynı aileden en az 11 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre kaza pazartesi günü Santa Cruz eyaletindeki Puerto Suarez ve Puerto Quijarro kasabaları arasındaki Bioceanic Karayolu'nda meydana geldi.

Santa Cruz Trafik Müdürü Martin Arequipa, ilk belirlemelere göre bir aile kutlamasından dönen minibüsü aşırı hız yapan ve reşit olmayan bir kişinin kullandığını ve aracın kontrolden çıkarak yol kenarına çarptığını söyledi.

Puerto Quijarro Polis Şefi Rolando Rodriguez de hayatını kaybedenlerin tamamının aynı aileden olduğunu, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, resmi raporun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.