BOLU'da köyde bulunan tek katlı ahşap ev bacadan başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Gövem Köyü'nde meydana geldi. Salih Yerlikaya'ya ait tek katlı ahşap evin bacasından çıkan yangın eve sıçradı. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin evi sardığı yangına müdahale etti. Yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Hızır İlyas YILDIRIM/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Ahşap Ev Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?