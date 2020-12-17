Bolu'da arıza sebebiyle 6 mahalleye su verilmeyecek - Son Dakika

Bolu'da, içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle 6 mahalleye saat 16.00'ya kadar su verilmeyecek.

Bolu'da, içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle kent merkezinde bulunan 6 mahallede su kesintisi yaşanıyor. Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada saat 16.00'ya kadar su kesintisi yaşanacağını belirtilerek, "Bolu içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugün saat 16.00'ya kadar Gölyüzü Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Büyükcami Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Tabaklar Mahallesi ve Köroğlu Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır. Yaşanan arızanın en kısa sürede giderilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler" denildi. - BOLU