Bolu'da Dev Çam Ağaçları Devrildi
Bolu'da Dev Çam Ağaçları Devrildi

29.01.2026 14:26
Bolu'da karların erimesi ve rüzgar nedeniyle bazı çam ağaçları devrildi, yollar trafiğe açıldı.

Bolu'da karların erimeye başlaması ve etkili olan rüzgar nedeniyle ormanlık alanlar ile yol kenarlarındaki bazı çam ağaçları devrildi.

Sarıalan, Kartalkaya ve Aladağ Yaylasındaki ormanlık alanlarda bazı çam ağaçları kökünden devrilirken, Kartalkaya, köy ve yayla yolları üzerine düşen ağaçlar zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, motorlu testere yardımıyla devrilen çam ağaçlarını keserek yolları kısa sürede trafiğe açtı.

Yetkililer, hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

