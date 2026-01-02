Bolu\'da Dondurucu Soğuk

BOLU'da 6 gün boyunca yağan kar, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığı kentte en düşük eksi 23,8 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bolu'da 6 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlarda kar kalınlığı merkezde 1 metreye, yüksek kesimlerde 2,5 metreye yaklaştı. Dün akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı, yerini soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığı, gece saatlerinde Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde sıfırın altında 23,8 santigrat derece olarak ölçüldü. Merkezdeki en düşük sıcaklık ise gece saatlerinde sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küremenin ardından buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapıyor. Karla kaplanan kent, dronla görüntülendi.