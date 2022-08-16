Kablo çalarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Kablo çalarken suçüstü yakalandılar

16.08.2022 10:23

Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda enerji kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda enerji kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Zeyneller köyünde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri operasyon düzenledi. Ekiplerin köyde yaptıkları operasyonda M.B., F.Ç. ve E.Y. isimli şahıslar kabloları kestikleri sırada suçüstü yakalandı. Şahısların daha önce de Gerede ilçesi Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., F.Ç. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Jandarma, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo çalarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kablo çalarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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