Bolu\'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar personelleri ile kolluk kuvvetleri, yaban hayatının korunması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle ormanlık alanlarda kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zorlu kış şartlarına rağmen gerçekleştirilen kontrollerde, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. - BOLU