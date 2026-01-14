Bolu'da Park Halindeki Araç Yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi'nde park halinde bulunan 14 ADM 936 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.