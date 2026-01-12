Bolu'da Sahte İçki Operasyonu

Bolu polis ve jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda sahte içki, üretim malzemeleri ve 11 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimi ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ortak bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından önceden belirlenen 4 farklı adrese baskın düzenlendi. Adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 litre satışa hazır sahte içki, sahte alkol yapımında kullanılan 39 adet malzeme ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 11 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BOLU