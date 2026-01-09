Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili - Son Dakika
Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili
09.01.2026 10:16
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler uyarılıyor, karayolları temizleme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Otoyolun Bolu kesiminde kar yağışı özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunda ise Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ise Kaynaşlı, Heyelan bölgesi, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı görülüyor.

Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

