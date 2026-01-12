Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesiminde, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde de yağış etkisini gösterdi.