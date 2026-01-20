Bolu Dağı\'nda Karlı Manzara

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki karlı kaplı ormanlar, dronla havadan görüntülendi.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı sonrası beyaz örtü oluştu. Çam ormanlarıyla çevrili Bolu Dağı da beyaza büründü. Karla kaplı ormanlar dronla görüntülendi, araçların sağlı sollu ormanlar arasından geçtiği görüldü.
