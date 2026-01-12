Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Kar Yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece saatlerinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, sabah saatlerinde kar yağışı durdu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü. Karayolları ekipleri bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle yol güzergahları üzerinde tuzlama çalışması yaptı.