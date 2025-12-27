Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika
Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

27.12.2025 21:29
Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Haber Videosu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç çarpıştı. Zincirleme kaza, bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

6 ARAÇ ARKA ARKAYA ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda İstanbul yönüne giden 6 araç arka arkaya çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaza anı yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

