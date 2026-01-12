Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kış manzaraları eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometreki tabiat parkında gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği parka günübirlik tatil için gelenler, yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, kartopu oynadı.
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kış manzarası havadan da görüntülendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Kış Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?