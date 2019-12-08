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Bolu kartalkaya yeni sezona hazır

6 saat önce

Kartalkaya yeni sezona hazırBolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan oteller 13-18 Aralık tarihlerinde arasında sezonu açacak.

Kartalkaya yeni sezona hazır

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan oteller 13-18 Aralık tarihlerinde arasında sezonu açacak. Yapılan çalışmalarla pistlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan oteller yeni sezon için hazır. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladı. Bazı oteller yatak kapasitesini artırırken, bazıları da otellerin iç donanımını yeniledi. Pistlerde bulunan otomatik sistemli telesiyejlerin de bakım ve onarımları yapıldı. Kartalkaya'da bulunan otellerde sezon 13 Aralık ve 18 Aralık tarihleri arasında açılacak. Bazı oteller rezervasyonlarını 13 Aralık'tan itibaren alırken, bazıları da 18 Aralık'ı bekliyor.

Kartalkaya'da kar makinelerinin takviyesiyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sezonun başlamasıyla birlikte beklenen kar yağışlarıyla kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.

Bolu kartalkaya yeni sezona hazır

Kartalkaya, Aralık, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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