Bolu Otoyolu'nda Kamyon-Tır Çarpışması - Son Dakika
Bolu Otoyolu'nda Kamyon-Tır Çarpışması

08.02.2026 22:43
Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, yol kontrollü açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden 34 UJ 2960 plakalı kamyonun, Dağkent mevkisinde önde seyreden 14 EA 182 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle mobilya yüklü kamyon yola devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların iş makinesi yardımıyla yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından kontrollü şekilde açıldı.

Kaynak: AA

