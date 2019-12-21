Boluspor: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor: 0-0 - Son Dakika Spor

Boluspor: 0-0

6 saat önce

STAT: Spor Toto Akhisar StadıHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cem Özbay (xx)AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Alperen (x) (Dk. 64 Tolga x), Cocalic (xx), Uğur (xx) (Dk. 77 Musa x), Vrsajevic (xx), Aykut (xx), Rotman (x) (Dk.

Boluspor: 0-0, System.String[]

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cem Özbay (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Alperen (x) (Dk. 64 Tolga x), Cocalic (xx),  Uğur (xx) (Dk. 77 Musa x), Vrsajevic (xx),  Aykut (xx),  Rotman (x) (Dk. 69 Çekdar x), Burhan (x), Muhammet (x), Erhan (x), Ergin (x)

BOLUSPOR: Yavuz (xx)- Fethi (xxx), Burak (xx), Ümit (xxx), Hayrullah (x) (Dk. 84 Mutlu), Dodo (xx), Cumali (xxx), Seth (xx), Bilal (x)(Dk. 64 Mustafa  x), Melih (x) (Dk. 73 Hakan Arslan x), Poepon (xx)

SARI KARTLAR: Rotman,  Cocalic, Aykut (Akhisarspor), Yavuz (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Akhisarspor sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

28'inci dakikada ilk tehlikeli atak Akhisarspor'dan geldi. Muhammet'in kullandığı serbest atışta Boluspor kalecisi Yavuz topu güçlükle çeldi.

45+1'inci dakikada  Burhan'ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut'un şutu az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

53'üncü dakikada Muhammet'in ceza sahası içinde pasını kontrol eden Rotman'ın şutunu kaleci Yavuz iki hamlede çeldi.

90'ıncı dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan pasını Ergin'e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin'in cılız şutu Yavuz'da kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.


- Akhisar
Mehmet Yıldırım, Boluspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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