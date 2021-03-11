Beypiliç Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı - Son Dakika

Beypiliç Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı

11.03.2021 15:57

Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Reha Kemal Erginer, son haftalardaki etkili performanslarını devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Reha Kemal Erginer, son haftalardaki etkili performanslarını devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra teknik ve taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, açma germe hareketleriyle tamamladı.

Erginer, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, oynayacakları her maçın önemli olduğunu söyledi.

Her takımın her takımı yenebildiğine işaret eden Erginer, "Biz de iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Belli bir oyun ritmini bulduk. Bu oyun ritmini son haftalarda skorla da birleştirdik. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Erginer, Akhisarspor karşılaşmasının Bursaspor maçından sonra kendileri için mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğunu vurgulayarak, "Akhisar maçı hem rakip açısından hem de bizim açımızdan oldukça önemli. İki takım için de zor bir karşılaşma olacak. Biz de iyi hazırlanıyoruz bu karşılaşmaya. Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz inşallah. Bütün konsantrasyonumuz bu maç için. Bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.

Beypiliç Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
Beypiliç Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
Beypiliç Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
Beypiliç Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı

Futbol Federasyonu, Kemal Erginer, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı - Son Dakika Spor


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