Boluspor'da, Ahmet Taşyürek dönemi

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek oldu.Boluspor'da eski başkan Necip Çarıkcı'nın isteğiyle gerçekleşen Olağanüstü Kongre'nin ardından Abdullah Abat geçen hafta yeni başkan olarak seçildi. Yeni teknik direktör arayışlarına giren Abdullah Abat ve yönetimi, Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Taşyürek'in yardımcılıklarını Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı yapacak.

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