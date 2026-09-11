Boluspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Boluspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Boluspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Boluspor, 1. Lig'de 7. haftada sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Karaçayır Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik çalışmaların yanı sıra top kapma ve şut çalışmaları da yaptı. Maç, 12 Eylül Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Boluspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 1’inci Lig ekiplerinden Boluspor, 7’nci haftada sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Tesisleri’nde teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra geniş alanda 2 grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmanın ardından sona erdi. Boluspor, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Boluspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, 12 Eylül Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak.

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