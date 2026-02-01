Boluspor-Sakaryaspor Maçında Gerilim

Trendyol 1.Lig'in 23. haftasında Boluspor- Sakaryaspor karşılaşmasının 85. dakikasında deplasman tribününden atlayarak, Boluspor taraftarlarına koşan 2 Sakaryaspor taraftarı, polis ekipleri tarafından stadın dışına çıkartıldı.

Trendyol 1. Lig'in 23.haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında deplasman tribününde yaşanan taşkınlığa polis ekipleri müdahale etti. Tribünden atlayan 2 Sakaryaspor taraftarı, Boluspor tribününe koştu. Polis ekipleri tarafından yakalanan 2 taraftar, güçlükle sakinleştirildi. Sonrasında ise polis ekiplerinin kelepçe taktığı iki taraftar stad dışına çıkartılarak, gözaltına alındı.

Sahaya atlayan taraftarların gözaltına alınmasının ardından deplasman tribünündeki gerginlik bir süre daha devam etti. Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri ve müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi. Karşılaşma, olayların yatışmasının ardından tamamlandı. - BOLU