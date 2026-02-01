Boluspor, Sakaryaspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1.Lig'in 23.haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
60. dakikada serbest vuruş organizasyonunda Lima'nın ceza sahasına düzgün kafa vuruşu yapan Doğan Can Davas, topu filelere gönderdi. 1-0
90. dakikada ceza sahası içerisinde rakibin hatalı pasını değerlendiren Devran Şenyurt, topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Pekmezci, Salih Burak Demirel
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Loic Kouagba, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı, Dean Lico, Doğan Can Davas (Devran Şenyurt dk. 85), Mario Balbudia, Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı, Burak Topçu, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Temel Çakmak
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Ruan, Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman (Batuhan Çakır dk. 46), Mete Kaan Demir, Emre Demir (Kerem Şen dk. 46), Josip Vukovic, Mohamed Fofana (Lukasz Zwolinski dk.75), Melih Bostan, Poyraz Yıldırım, Yavuz Selim Tantan
Yedekler: Salih Dursun, Doğukan Tuzcu, Mirza Cihan, Haydar Karataş, Selim Kütük, Umechi Akuazaoku
Teknik Direktör: Yusuf Randa
Goller: Doğan Can Davas (dk. 60), Devran Şenyurt (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dimitrios Kolovetsios, Serkan Yavuz, Vukovic (Sakaryaspor), Barış Alıcı, Türker Dırdıroğlu, Devran Şenyurt (Boluspor) - BOLU
