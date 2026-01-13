Boluspor Teknik Sorumlusu: Mağlup olduk ama keyif aldık - Son Dakika
13.01.2026 18:49
Gökhan İpek, Başakşehir karşısındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından keyifli bir maç oynadıklarını belirtti.

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek, Başakşehir karşısında mağlup olmalarına rağmen keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Boluspor, deplasmanda Rams Başakşehir' 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek, "Bizler açısından mağlup olsak da çok keyifli bir maç oldu. Başakşehir gibi güçlü bir camiaya karşı oynadık. Oyuncularımıza da iyi bir takımla oynadığımızı, sahaya çıkıp birlikte oynamaktan keyif almaları gerektiğini söyledik. Biraz dilimizin döndüğü kadar taktik disiplinle alakalı bir şeyler söyledik. Bunlara yüzde yüz riayet ettiler. Maçtan sonra kendileriyle konuştuğumda mağlup olsalar da çok keyifliydiler. Bize de keyif verdiler açıkçası. Yenildik ama 2 tane duran toptan gol yedik. Demek ki duran toplara biraz daha fazla çalışmamız lazım. Başakşehir takımını tebrik ediyorum. Sezonun geri kalanında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz"

Sezonun geri kalanına yönelik planlamadan bahseden İpek, "Açıkçası az kişiyiz. Kadro sayısı olarak az kişiyiz. Elimizde kalan oyuncular, birbirini çok seven, gerçekten aile ortamı oluşturmuş bir grup var. Yönetimimiz arkamızda. Onlar da bireysel olarak ellerinden ne geliyorsa bizden esirgemiyorlar. Bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Biz oynadığımız oyunu ne kadar güçlendirirsek sonuçlar ardı arkasına gelecektir. Ligde de geldiğimiz konum ortada. Birkaç takviye ile daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hedefimiz buralarda kalmak. Oynadığımız oyundan keyif almak. Neticesinde Boluspor camiasına, taraftarına güzel anlar yaşatmak" diye konuştu. - İSTANBUL

