Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, 91 yaşında estetik ameliyat yaptırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna esprili bir yanıt verdi. The Guardian gazetesine konuşan Dench, "Artık yüz germe ameliyatı yaptırmak için çok geç. Her şey çöktü" dedi.

Usta oyuncu, uzun yaşamının sırrı sorulduğunda ise tek kelimeyle "Çoğunlukla şans" cevabını verdi.

KAHKAHAYI VE İYİMSERLİĞİ ÖNE ÇIKARDI

Dench, şansın tek başına yetmediğini de söyleyerek "Ayrıca fırsatlara, sevgi dolu bir aileye ve iyi arkadaşlara ihtiyacınız var" ifadesini kullandı. Oyuncu sözlerini, "Kahkaha çok önemli. En azından benim için öyle. İyimser kalmak da öyle. Her zaman hayattaki olumlu yönlere bakın" diye sürdürdü.

90'lı yaşlarda olmanın güzel bir yanı olup olmadığı sorusuna ise Dench'in yanıtı kısa ve net oldu: "Kesinlikle yok."

BOND FİLMLERİNİN M'Sİ OLARAK TANINIYOR

Judi Dench, geniş kitlelerce Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı filmlerde İngiliz gizli servisi MI6'nın başındaki M karakteriyle tanınıyor. Oyuncu, Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) filmindeki Kraliçe I. Elizabeth rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

Dench, kısa süre önce görme yeteneğinin tamamen bozulduğunu açıklamıştı. Oyuncunun estetik ve yaşlılık üzerine sözleri, bu açıklamanın ardından verdiği yeni röportajda geldi.