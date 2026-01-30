Bor Türevleri Kanser Hücrelerini Yok Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bor Türevleri Kanser Hücrelerini Yok Ediyor

30.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da geliştirilen bor bileşenleri, kanser hücreleri üzerinde etkili sonuçlar gösterdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KUYAM) yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen bor içerikli bileşenin kanser hücreleri üzerindeki etkilerine ilişkin hücre kültürü çalışmaları tamamlandı.

Üniversitenin Tıp Fakültesinde faaliyet gösteren KUYAM'da koordinatör Doç. Dr. Fatih Kar öncülüğünde bor madeninin sağlık alanında kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

KUYAM Koordinatörü Doç. Dr. Kar, AA muhabirine, projelerinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklendiğini belirterek, kanser hastalıklarının tedavisine yönelik ürün geliştirmek için 10 yıldır yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı sonuç aldıklarını söyledi.

Kar, Türkiye'nin en büyük bor madeni yataklarına sahip Kütahya bölgesinde bulunan bor mineralinin sağlık alanında kullanılması için yaptıkları çalışmalarla daha önce bağırsak ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için ürünler geliştirdiklerini hatırlattı.

Son çalışmalarının ise kanser hastalıklarının tedavisine yönelik olduğunu belirten Kar, "Bor ve bor türevlerinin kanser hücreleri üzerindeki çalışmalarını tamamladık. Bor ve bor türevlerini biz kanser hücrelerinde, farklı kanser türlerinde ilk önce hipotezini ortaya koyduk. Dedik ki, 'Acaba bor, kanseri tedavi edebilir mi?' Buradan yola çıktık." dedi.

Kar, çalışmaları kapsamında bor mineralinden sentezlenmiş toz halinde 5 çeşit türev elde ettiklerini aktardı.

Hücre kültürü deney çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kar, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz bor türevlerini farklı kanser hücrelerinde denedik. Etkili dozunu bulduk ve bunların antikanser (kanser karşıtı) özelliğini ortaya çıkardık. Bu türevleri klinik aşamalarına doğru hazırlıkları da tamamladık. Çalışmalar ve deneyler tamamlandıktan sonra geliştirdiğimiz bu türevler toz halinde ve kapsül içinde kullanılacak."

Hayvan deneyleriyle ilgili çalışmaların da sonuçlanmak üzere olduğunu dile getiren Kar, elde edilen verilerin bilimsel yayınlarla literatüre kazandırılacağını belirtti.

"Bor karışımlı bu türevlerin kanser hücrelerini yok ettiğini, kanser çoğalmasını engellediğini, aynı zamanda sağlıklı hücrelerde de hücre canlılığını artırdığını bulduk." diyen Kar, şunları kaydetti:

"En önemli özellik aslında bu. Çünkü birçok farklı ajan ortaya çıkıyor. Bunlar kanseri yenebiliyor ama sağlıklı hücreye de zarar veriyor. Bizim sentezlediğimiz bu bor türevi bileşikler sağlıklı hücrelerde hücre canlılığını artırırken, kanser hücrelerinde, farklı kanser hücresi tiplerinde kanser hücrelerini öldürdüğünü tespit ettik."

"Beyin kanseri için de etkili dozlar bulduk"

Fatih Kar, beyin kanseriyle ilgili etkili dozlar bulduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok 'beyin kanseri' dediğimiz 'glioblastoma' (beyin veya omurilikte oluşabilen primer kötü huylu beyin tümörü) denen bir hücre hattımız var. Burada çok etkili dozlar bulduk. Çünkü kanser ilacının ortaya çıkabilmesi için belli bir doz aralığında olması lazım. Hücre kültürü çalışmalarında literatürde referans kabul edilen '10 mikromolar' dediğimiz literatüre geçmiş doz aralığında etkili sonuçlar elde etti. Bundan daha düşük doz miktarında bulduğumuz için bunun kuvvetli bir antikanser özelliği gösterdiğini bulduk. Yine bunun yanında prostat kanseri, akciğer kanseri, pankreas kanserinde de yine etkilerini ortaya koyduk."

"Antikanserbor" adını verdikleri bileşenlerle ilgili patent başvurusunu yaptıklarını belirten Kar, çalışmalarının tamamlanmasının ardından ürünün hizmetine sunulması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Doç. Dr. Kar, KUYAM'da yürüttükleri bilimsel çalışmalarda öğrenci ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik bir ekibin emeği olduğunu, bu çalışmalara KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in de destek sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kütahya, Sağlık, Bor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bor Türevleri Kanser Hücrelerini Yok Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:33:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Bor Türevleri Kanser Hücrelerini Yok Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.