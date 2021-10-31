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Börek yerken çatışmanın arasında kaldılar! İstanbul'da dehşet dolu anlar - Son Dakika

Börek yerken çatışmanın arasında kaldılar! İstanbul'da dehşet dolu anlar

31.10.2021 12:05

İstanbul Beyoğlu'nda bir börekçide oturan vatandaşlar, iki grup arasında başlayan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda akşam saatlerinde börekçide oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İki grup arasında bir anda başlayan silahlı kavga nedeniyle börek yiyen 2 vatandaş yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOKAĞA GELİNCE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde kalabalık grup otomobil ile bölgeye gelince araçtan bir kişi inerek yürümeye başladı. Bu sırada otomobilde bulunanlar sokak içerisindekilere dikkat dağıtmak için adres sordu. Sokağa yakın bölgede araçtan inen şahıs sokağa gelerek elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı.

Börek yerken çatışmanın ortasında kaldılar! İstanbul'da korku dolu dakikalar

BÖREKÇİDE OTURANLAR YARALANDI

Yaşanan çatışmanın ardından sokak içerisine gelen motosikletli kişiler yine ateş etmeye başladı. Bu sırada sokak içerisinde bulunan diğer tarafın da karşılık vermesi sonucu çatışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından taraflar sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı. Olayda Mehmet E. bacağından vurularak yaralanırken, börekçide bulunan Şaban Y. elinden, Ömer T. ise omuzundan vurularak yerde yardım bekledi. Yaralı şahıslar arkadaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.

Börek yerken çatışmanın ortasında kaldılar! İstanbul'da korku dolu dakikalar

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde olaya karıştığı tespit edilen saldırganlar Emirhan A., Abdülkadir Y., ve Emre A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahıs ifadesi alınarak sorgulandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan A. ve Abdülkadir Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emre A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Börek yerken çatışmanın ortasında kaldılar! İstanbul'da korku dolu dakikalar

ÇATIŞMA ANLARI KAMERALARDA

Beyoğlu'nda yaşanan silahlı çatışma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların otomobille geldikleri, otomobilde bulunan şahsın adres sorduğu sırada diğer şahsın yürüyerek ateş edip kaçıp otomobile bindiği ve motosikletli şahıslarında olaya karıştığı görülüyor.

Börek yerken çatışmanın arasında kaldılar! İstanbul'da dehşet dolu anlar

silahlı çatışma, Beyoğlu, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Börek yerken çatışmanın arasında kaldılar! İstanbul'da dehşet dolu anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Börek yerken çatışmanın arasında kaldılar! İstanbul'da dehşet dolu anlar - Son Dakika
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