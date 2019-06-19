Boris Johnson İngiltere'de başbakanlık yolunda üçüncü turu da farklı kazandı
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İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifası ardından başlayan başbakanlık yarışında favori aday gösterilen Boris Johnson partisinin liderlik yarışında 3. turu da açık farkla önde kapadı ve koltuğa bir adım daha yaklaştı. Johnson oylarını arttırarak 313 milletvekilinin 143 oyunu kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:08
İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından başlayan başbakanlık yarışında favori aday Boris Johnson, partisinin liderlik yarışında 3. turu da açık farkla önde kapadı ve koltuğa bir adım daha yaklaştı.
Muhafazakar Parti liderliği yarışında ilk turdan
itibaren en yüksek oyu alan aday olan Johnson oylarını daha da arttırarak 313 oyun 143'ünü aldı.
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