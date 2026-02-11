Bornova'da Organize Suç Örgütü Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova'da Organize Suç Örgütü Cinayeti

11.02.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde Sinan Ümit'in öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde fabrika işçisi Sinan Ümit'in (23) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada 16 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün verdiği talimat doğrultusunda Ümit'i öldürdükleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Şubat'ta günü saat 06.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Ümit, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit, burada kurtarılamadı.

AYDIN'DA 4 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftliğe İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda; çiftlik sahibi C.P. ile çiftlikte saklanan İ.B., B.T. ve E.M. gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Polis, olayın failleri olduğu belirlenen E.M., İ.B. ve B.T.'nin Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün talimatı doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin faillerin kaçırılması ve saklanmasına yardım ettiğini belirledi. Bunun üzerine suç örgütünün diğer mensuplarına da operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, daha gözaltına alındı.

ORGANİZE ŞEKİLDE HAREKET ETMİŞLER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, organize şekilde hareket ettikleri belirlenen C.P., E.M., İ.B. ve B.T.'nin de aralarında olduğu toplam 16 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayla bağlantılı tüm şüphelilerin yakalandığı, dosya kapsamında firari olarak aranan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Haber: Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Bornova, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Organize Suç Örgütü Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:33:14. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova'da Organize Suç Örgütü Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.